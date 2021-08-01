В Луганской области столкнулись Toyota и микроавтобус Volkswagen, 9 человек пострадали

КИЕВ. 1 августа. УНН. В Луганской области произошло столкновение автомобиля "Toyota Camry" и микроавтобуса "Volkswagen". В результате ДТП 9 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу, передает УНН со ссылкой на ГУ НП в Луганской области.

Детали

Сегодня в полиции города Кременная поступило сообщение врача скорой помощи о том, что на автодороге произошло ДТП, есть пострадавшие.

По предварительной информации произошло столкновение автомобиля "Toyota Camry" и микроавтобуса "Volkswagen". В результате ДТП 9 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции, следователи проводят первоочередные следственные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства ДТП. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по статье 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

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