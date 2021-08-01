Ответственность за лесные пожары в Турции взяла организация "Дети огня": детали

КИЕВ. 1 августа. УНН. Признанная в Турции террористической организации "Дети огня" взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов в стране. Об этом пишет в воскресенье газета Yeni Şafak, передает УНН.

Детали

По данным издания, она связана с также признанной Анкарой экстремистской Рабочей партией Курдистана.

В заявлении организации говорится, что ее сторонники пошли на поджог лесов, "поскольку турецкий режим не понимает никакого другого языка, поэтому пора его поставить на колени огнем".

Официальные лица Турции на данный момент никак не прокомментировали данную тему.

Добавим

Сообщается, что в городе Бодрум были эвакуированы три пятизвездочные отели.

В результате пожаров, которые продолжаются со среды, шесть человек погибли.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган в субботу посетил некоторые пострадавшие районы, осматривая повреждения с вертолета. В частности, он посетил город Манавгат, где были подтверждены пять смертей в результате пожара.

Эрдоган пообещал, что правительство сделает все, чтобы помочь сотням людей, пострадавших от стихийного бедствия, восстановить свою жизнь.

Сейчас в операции по массовому тушения пожаров задействованы самолеты из Азербайджана, Ирана, России и Украины.