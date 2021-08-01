Футбол: "Днепр-1" нанес разгромное поражение "Черноморцу"

КИЕВ. 1 августа. УНН. "Днепр-1" вышел победителем из матча на выезде против "Черноморца" в рамках второго тура УПЛ, информирует УНН со ссылкой на сайт УПЛ.

Детали

Днепряне прервали четырехматчевую безвыигрышную серию в УПЛ и сделали это уверенно и убедительно. Одесситы, которые по соглашению сторон проводили свой домашний матч в Днепре, были без шансов разгромлены — 3:0.

Авторами забитых мячей стали: Пихальонов, Дубко (автогол) и Адамюк.

Отметим, что за весь матч подопечные Юрия Мороза не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника.

Дополнение

“Днепр-1” набрал четыре очка, а “Черноморец” остался с нулем.