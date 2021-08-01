Экс-наставники "Динамо" отреагировали на завершение работы Шевченко в сборной Украины

КИЕВ. 1 августа. УНН. Бывшие наставники киевского "Динамо" Александр Хацкевич и Юрий Семин прокомментировали завершения работы Андрея Шевченко на посту национальной команды Украины. Слова тренеров приводит ресурс "sport24.ru", передает УНН.

Цитата

Оба тренера остались удивленными решением Шевченко, но уверены, что украинского специалиста ждет большая карьеру на клубном уровне.

“Честно говоря, я не понял этого решения. Очень сильно удивлен. Андрей хорошо работал в сборной, показал высокий уровень тренерского мастерства. И результаты говорили сами за себя. Еще важный момент — молодые игроки постоянно прогрессировали в сборной. Шевченко открыл много юных ребят для большого футбола — это дорогого стоит. Игроки сборной шли в хорошие европейские клубы при Шевченко, он раскрывал их.

Может, у Шевченко другие планы. Я могу его представить в качестве главного тренера европейского клуба. Андрей знает несколько языков, свободно говорит на них. Он был выдающимся игроком, хорошо проявил себя на тренерском поприще. У него много козырей для того, чтобы возглавить европейский топ-клуб”, — признался Семин.

“Непродлении контракта Шевченко со сборной Украины меня удивило — сейчас продолжится отбор на чемпионат мира, а команда без тренера. Но, зная Андрея, скажу, что решение покинуть национальную команду было взвешенным и обдуманным. Наверное, он для себя решил, что сборная Украины под его руководством добилась того, чего он хотел, и он уже смог реализовать свою философию. Его решение нужно только понять и пожелать ему дальнейших успехов. Так как он заявлял, что хочет работать в клубном футболе, то, думаю, он пойдет дальше в этом направлении”, — подчеркнул Хацкевич.

Напомним

Сегодня Шевченко заявил, что уходит с поста главного тренера сборной Украины.