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Въехали в дом: на Черниговщине в ДТП погибли два человека

Въехали в дом: на Черниговщине в ДТП погибли два человека

КИЕВ. 1 августа. УНН. Так, 31 июля, в 19.30, в полицию поступило сообщение о том, что в селе Мохнатин Новобелоуского ОТГ легковой автомобиль въехал в частный дом. В результате ДТП погибли два человека, передает УНН со ссылкой на полицию Черниговской области.

Детали

Правоохранители установили, что во время столкновения в автомобиле находилось пять человек.

За рулем легковушки была женщина 2003 года рождения. По предварительной информации, она не справилась с управлением и въехала в частный дом.

Цитата

“В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и две женщины получили травмы и сейчас находятся в больнице, двое мужчин умерли от многочисленных травм. Сейчас полиция принимает меры по установлению личных данных одного из погибших мужчин и травмированной женщины”, — говорится в сообщении.

Дополнение

Отмечается, что следствие открыло производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц.

Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что на трассе “Киев-Чоп” легковушка влетела в фуру, в результате чего погибли двое студентов-иностранцев, еще трое — в больнице.

Источник: УНН
Теги: погибшие, Чернигов и Черниговская область
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