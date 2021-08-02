Ученые назвали факторы, способствующие появлению новых штаммов COVID-19

КИЕВ. 2 августа. УНН. Группа ученых из Австрийского института науки и технологий провела исследование, выяснив, что новые штаммы коронавирусной инфекции COVID-19 начали распространяться после отмены ограничений во многих странах. Работа опубликована в журнале Scientific Report, передает УНН.

Исследование

Ученые построили эпидемиологическую модель, обнаружив, что риск появления мутаций COVID-19 зависит от двух факторов: доли вакцинированного населения и порогового числа инфицированных. Согласно подсчетам исследователей, чтобы победить пандемию необходимо вакцинировать большинство населения планеты (не менее 60%).

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"Как и ожидалось, мы обнаружили, что высокая скорость вакцинации снижает вероятность появления резистентного штамма. Как ни странно, ослабление нефармацевтических вмешательств произошло в то время, когда большинство людей уже получили вакцину, в результате его вероятность появления устойчивого штамма значительно возрастала. Итак, мы показываем, что период снижения передачи вируса ближе к концу кампании вакцинации может существенно снизить вероятность установления резистентного штамма", - говорится в исследовании.

Детали

Ученые отметили, что людям необходимо продолжать носить маски и соблюдать меры социальной дистанции и после вакцинации. По их мнению, сейчас свободное перемещение людей несет риски заражения через различные темпы вакцинации в странах, а также приводит к появлению новых опасных штаммов в популяции.

"Одна простая конкретная рекомендация - поддерживать низкий уровень передачи (вируса), даже если большая часть населения был вакцинирован, путем принятия неотложных немедикаментозных вмешательств (то есть строгого соблюдения социального дистанцирования) в течение разумного периода времени. <...> Осуществление нефармацевтических мероприятий во время массовой вакцинации также может помочь снизить инфекционность, когда эффективность вакцин не идеальна", - говорят ученые.

Как считают исследователи, среди дополнительных факторов, которые могут сделать эти меры еще более эффективными, следует отметить:

Усиленное и повсеместное тестирование;

Тщательное отслеживание контактов;

Высокий уровень вирусной секвенирования положительных случаев;

Ограничения на поездки.

Напомним

Ранее британские ученые спрогнозировали, что кампании по вакцинации от COVID-19 продлится еще "долгие годы".

В частности, учеными в Великобритании был описан ряд возможных сценариев развития мутаций коронавируса, один из которых предусматривает, что смертность нового потенциального штамма может составить 35%.