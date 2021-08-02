Трамп пообещал представить новые доказательства нарушений на президентских выборах

КИЕВ. 2 августа. УНН. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре общественности будут представлены новые доказательства многочисленных нарушений при проведении президентских выборов в стране осенью прошлого года. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении политика, передает УНН.

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"Есть значительные и безусловные доказательства того, что проведение выборов было подорвано мошенничеством и нарушениями, которые наша страна никогда не видела раньше. Многое из этого уже стало достоянием общественности и значительно больше появится в ближайшем будущем", - сообщил Трамп.

Детали

Бывший глава Белого дома обвинил ведущие СМИ в том, что они "делают все, что в их силах, чтобы не дать людям увидеть или прочитать о том, что на самом деле происходило", и призвал законодательные органы штатов изменить порядок голосования, чтобы не допустить подобных нарушений на выборах в дальнейшем.

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