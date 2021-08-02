ВОЗ заявила, что в странах без вакцин повышается риск появления новых штаммов

КИЕВ. 2 августа. УНН. Интенсивное распространение коронавиурсной инфекции в странах без вакцин увеличивает вероятность появления новых более опасных вариантов вируса, что может привести к снижению эффективности уже существующих препаратов. Поэтому государства с большими запасами вакцин от COVID должны делиться ими с другими странами, говорится в статье спецпосланников гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает УНН.

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“В то время как многие страны страдают от недостатка вакцин, государства, в которых имеются большие запасы этих препаратов, не должны собирать их у себя, стремясь охватить все свое население. Это даже не в их интересах — интенсивное распространение вируса в странах без вакцин увеличивает вероятность того, что появятся более трансмиссивные и опасные варианты инфекции, и может привести к тому, что эффективность уже существующих препаратов будет снижена”, — говорится в заявлении.

Детали

Спецпосланники ВОЗ также призвали к тому, чтобы первоочередной задачей мировых сообществ стала вакцинация наиболее уязвимых групп населения — медиков, пожилых, лиц с сопутствующими патологиями. “Стратегия должна учитывать призывы и прогнозы ВОЗ о том, что в сентябре 2021 прививки получит не менее 10% мирового населения, к декабрю — уже 40%, а к середине 2022 — 60%”, — говорится в статье. Чтобы достичь этой цели, за четыре месяца нужно вакцинировать 250 млн человек в странах с низким и средним уровнями дохода, в приоритете должны быть медики и люди из групп риска, отметили в ВОЗ.

Многократные призывы ВОЗ и ее партнеров по COVAX максимально эффективно использовать вакцины должны быть услышаны, призывают авторы статьи. В мире распространено около 3 млрд доз вакцин, однако через механизм COVAX из них было распространено только 90 млн. Этим механизмом пользуются около 60 государств, но уровень привитых там составляет менее трех процентов, подчеркнули спецпосланника.

Справка

COVAX является международным механизмом, запущенным ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. Согласно условиям программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее благополучных государств. Согласно планам, в рамках механизма до конца 2021 должны быть проведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин.