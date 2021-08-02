Новости: Экономика
2 августа 2021, 06:34 • Илья Нежигай • 5640
На 2 августа установлена цена на банковские металлы
КИЕВ. 2 августа. УНН. Национальный банк Украины на 2 августа 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото - 1 576.4101 грн;
Серебро - 21.9995 грн;
Платина - 903.0732 грн;
Палладий - 2 295.5200 грн.
По сравнению с 1 августа курс всех металлов упал.
Источник: УНН
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