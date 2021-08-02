На 2 августа установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 2 августа. УНН. Национальный банк Украины на 2 августа 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото - 1 576.4101 грн;

Серебро - 21.9995 грн;

Платина - 903.0732 грн;

Палладий - 2 295.5200 грн.

По сравнению с 1 августа курс всех металлов упал.