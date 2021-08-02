Новости: Общество
2 августа 2021, 06:50 • Тарас Джмиль • 21810
На въезде в Киев произошло тройное ДТП
КИЕВ. 2 августа. УНН. На въезде в Киев, по Броварскому проспекту, произошло ДТП между тремя авто - две легковушки и микроавтобус, передает УНН.
Детали
Известно, что в ДТП попало минимум три автомобиля: две легковушки и микроавтобус.
В результате дорожно-транспортного происшествия вокруг события затруднено движение транспорта по двум полосам.
Что именно произошло — неизвестно, однако стоит добавить что у двух из трех авто в результате ДТП повреждена передняя часть.
На место прибыла карета “скорой” медицинской помощи, но неизвестно, был ли кто-либо госпитализирован.
Напомним
Накануне УНН сообщал, что на столичном Броварском шоссе произошло ДТП с двумя пострадавшими.
Источник: УНН
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