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На въезде в Киев произошло тройное ДТП

На въезде в Киев произошло тройное ДТП

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КИЕВ. 2 августа. УНН. На въезде в Киев, по Броварскому проспекту, произошло ДТП между тремя авто - две легковушки и микроавтобус, передает УНН.

Детали

Известно, что в ДТП попало минимум три автомобиля: две легковушки и микроавтобус.

В результате дорожно-транспортного происшествия вокруг события затруднено движение транспорта по двум полосам.

Что именно произошло — неизвестно, однако стоит добавить что у двух из трех авто в результате ДТП повреждена передняя часть.

На место прибыла карета “скорой” медицинской помощи, но неизвестно, был ли кто-либо госпитализирован.

Напомним

Накануне УНН сообщал, что на столичном Броварском шоссе произошло ДТП с двумя пострадавшими.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киев
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