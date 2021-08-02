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ООС: боевики четыре раза нарушили "режим тишины"

ООС: боевики четыре раза нарушили "режим тишины"

КИЕВ. 2 августа. УНН. За прошедшие сутки, 1 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

Детали

У населенного пункта Авдеевка вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции по ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Екатериновка оккупанты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Попасная враг вел огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

На Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа “Орлан-10” с пересечением линии разграничения.

На обстрелы российско-оккупационных войск Украинской защитники открывали огонь.

Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских военных нет.

Реакция украинской стороны

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

По состоянию на 7 часов утра, 2 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним

Президент Владимир Зеленский принял решение об изменении начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, командующего десантно-штурмовой войск ВСУ и командующего Операции объединенных сил.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Украина, ВСУ, ООС
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