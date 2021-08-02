Неделя в столице начался начался с пробок: где затруднено движение

КИЕВ. 2 августа. УНН. По состоянию на 8:15 понедельника, 2 августа, на дорогах Киева заметное осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Детали

Так, на правом берегу пробки образовались на проспектах Лобановского, Леся Курбаса, Победы. Незначительное осложнения фиксируют на проспекте Голосеевском. Также, движение затруднено на Кольцевой и на проспекте Королева и Любомира Гузара.

Кроме того, движение затруднено улицам Девятого Мая, Новой, Щусева, Юрия Ильенко, Дегтяревской, Жилянской, Вячеслава Черновола, Вадима Гетьмана, Набережно-Крещатицкой.

Между тем, на левом берегу движение было затруднено на Броварском проспекте, бульваре Верховной Рады, частично на проспекте Юрия Гагарина. Затруднено движение на проспекте Соборности и Дарницком шоссе.

Движение на мостах — частично затрудненно на Патона. На мосту Метро, Южном, Дарницком и Северном движение свободное.

Дополнение

В Киеве 2 августа ожидается гроза. В Киевской области днем гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.