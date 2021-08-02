Спасены 700 мигрантов при попытке пересечь Средиземное море

КИЕВ. 2 августа. УНН. Более 700 человек были спасены при попытке пересечь Средиземное море на опасных и слабых суднах. Об этом пишет УНН со ссылкой на гуманитарную организацию SOS Mediterranee.

Детали

Судно Ocean Viking с 31 июля осуществило шесть отдельных спасательных операций в международных водах. Другие корабли группы также были вовлечены. Большинство операций прошли у побережья Ливии и Мальты.

Мигранты находились на многопалубной деревянной лодке, когда им на помощь пришли другие суда.

Дополнение

Мигранты часто садятся на лодки в Ливии и Тунисе, чтобы добраться стран Европейского Союза через центральное Средиземноморья. Переправа опасна, и переполненные суда часто терпят бедствие.

По данным ООН, в этом году в центральном Средиземноморье погибло 930 мигрантов.

Ливия — один из основных пунктов отправления мигрантов, которые надеются осуществить опасное пересечение Средиземного моря. Большинство из них пытаются добраться до итальянского побережья, расположенного примерно в 300 километрах.

Напомним

Два гуманитарных спасательных корабля получили 394 мигранта из опасно переполненной деревянной лодки в Средиземном море в ночь на воскресенье в ходе операции, которая длилась около шести часов.