Литва сообщила, что пограничные заставы на границе с Беларусью - переполнены мигрантами

КИЕВ. 2 августа. УНН. Погранзаставы Литвы, находящиеся на границе с Беларусью, на которых после задержания до перевода в специальные центры содержат нелегальных мигрантов из Азии и Африки, массово в последние месяцы проникающих в Литву из соседней Беларуси, переполнены, мест для мигрантов не осталось. Об этом в понедельник в эфире национального радио LRT сообщил начальник Службы охраны госграницы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас.

Детали

“Мест для размещения мигрантов на погранзаставах не осталось”, — сказал он. Граница с Белоруссией находится в зоне ответственности 17 пограничных застав. На прошлой неделе большая часть нелегалов была вывезена с застав в палаточный лагерь, устроенный на полигоне Службы охраны общественного порядка МВД Литвы у деревни Руднинкай Шальчининкского района. Однако в выходные дни на заставах вновь появились задержанные.

“Выходные для пограничников были жаркими. В воскресенье (1 августа) задержано 289 нелегальных мигрантов — самое большое число за сутки с начала года”, — сказал генерал. Предыдущее максимальное число мигрантов, перешедших границу Литвы со стороны Беларуси, было отмечено 28 июля. Тогда за сутки задержали 171 нелегала.

Контекст

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 3 545 нелегалов. Это почти в 44 раза больше, чем за весь 2020 год. В конце мая непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.