Pfizer и Moderna существенно повышают цены на вакцины для ЕС - Financial Times

КИЕВ. 2 августа. УНН. Американские компании — производители вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna повысили цены на свои препараты для Европейского союза. Об этом свидетельствуют последние контракты на поставку вакцин в ЕС, передает УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Так, условия соглашений о поставке 2,1 миллиарда доз вакцин от COVID-19 были пересмотрены после того, как клинические исследования показали, что технология производства вакцин, разработанная упомянутыми компаниями, обеспечивает более высокий уровень защиты от вируса, чем, например, у Oxford/AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Согласно контрактам, с которыми ознакомилась FT, цена вакцины Pfizer возросла с 15,50 до 19,50 евро за дозу препарата. В свою очередь, цена дозы вакцины Moderna поднялась с 19 до 21,50 евро.

Официальные представители также сообщили FT, что Еврокомиссия и правительства ЕС все же согласились заплатить более высокую цену, дабы обеспечить поставки вакцин.

Напомним

18 июля этого года Украина получила 2 млн доз вакцины от COVID-19 производства американской компании Moderna, предоставленные правительством США в рамках глобальной инициативы COVAX.

В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс — вакциной Covishield (AstraZeneca) из Индии.

По данным Кабинета министров, Украина до конца года получит более 47 млн доз вакцин от различных производителей, в частности 20 млн доз от компании Pfizer.