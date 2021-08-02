Скандал с белорусской легкоатлеткой: Тимановская попросила убежище в Польше

КИЕВ. 2 августа. УНН. Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая ранее заявила о попытке насильно вывезти ее из Японии в Беларусь, подала документы на предоставление политического убежища в Польше. Об этом рассказал представитель Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин в эфире “Настоящего Времени”, передает УНН.

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“Она сейчас находится в Токио. Она уже общается с Международным олимпийским комитетом и с прессой. Уже подала заявление на предоставление политического убежища в Польше, поэтому она уже в пути находится. С ней все в порядке. Держится хорошо, понятно, что это стрессовая ситуация не только для спортсмена, но и человека — оказаться под таким давлением. Это молодая девушка, на которую оказали давление взрослые опытные функционеры”, — сообщил Опейкин.

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По словам Опейкина, девушка опасалась возвращаться в Минск, так как ее показали в “разносных сюжетах” “пропагандистских каналов”.

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Ранее замглавы МИД Павел Яблоньский сообщил в интервью Польскому Радио, что Кристина Тимановская сможет продолжить спортивную карьеру в Польше. По его словам, Польша предложила белорусской спортсменке Кристине Тимановской гуманитарную визу.



Скандал вокруг белорусской легкоатлетки

Тимановская ранее заявила, что боится за свою безопасность в Беларуси и ее могут посадить в тюрьму.



Спортсменка сообщила, что ей купили билет на самолет и вывезли в аэропорт, откуда она должна была вылететь в Беларусь, несмотря на то, что она заявлена на соревнования в беге на Олимпиаде в Токио на дистанции 200 м.

В Национальном Олимпийском комитете Беларуси сказали, что решение отправить спортсменку в Беларусь связано с ее “эмоционально-психологическим состоянием”. Спортсменка назвала это ложью.

Тимановская обратилась за защитой к японской полиции в токийском аэропорту, чтобы ей не пришлось садиться на самолет.



Источник в Белорусском фонде спортивной солидарности, который поддерживает спортсменов, заключенных или лишенных свободы за их политические взгляды, сообщил агентству Reuters, что Тимановская планировала в понедельник попросить убежище в Германии или Австрии.

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что страна готова предоставить визу Тимановской, которая опасается за свою судьбу на родине.

Ранее спортсменка выступила с критикой Олимпийского комитета Беларуси. Она рассказала, что ее заставляли участвовать в соревнованиях, на которые она не была заявлена.