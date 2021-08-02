Расстрел Майдана: суд разрешил заочное расследование против Януковича

КИЕВ. 2 августа. УНН. Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований и дал разрешение на проведение специального, заочного, досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Поскольку экс-президент сейчас скрывается от органов следствия и суда на территории государства-агрессора — в Российской Федерации, такое решение суда дает право стороне обвинения в проведении досудебного расследования в отношении него в его отсутствие (in absentia).

“По данным следствия, бывший глава государства, желая прекратить массовые акции протеста, которые ставили под угрозу его пребывание у власти, используя имеющиеся полномочия Президента Украины, действуя в составе организованной группы совместно с бывшими Председателем СБУ и министром внутренних дел, не позднее 18 февраля 2014 года организовал применения сотрудниками правоохранительных органов без соответствующих оснований и с нарушением норм действующего законодательства специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов”, — указано в сообщении.

Такие действия привели к массовым жертвам среди митингующих в центральной части Киева с 18 по 20 февраля 2014 года, в том числе к противоправному причинению смерти 62 лицам.

“Подозреваемому инкриминируется организация в составе преступной группировки, в которую входили экс-руководители правоохранительных органов и другие бывшие чиновники, с 18 по 20 февраля 2014 года незаконного препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, превышение сотрудниками правоохранительных органов власти и служебных полномочий, умышленных убийств и законченных покушений на убийства, причинение умышленных тяжких телесных повреждений, а также организация террористического акта (ч. 3 ст. 28, ст. 340; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365; ч . 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121; ч. 3 ст.258 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

Дела Майдана

Прошлой осенью прошло 7 лет от начала Майдана. Во время акций протеста, по данным Офиса Генпрокурора, погибли 78 гражданских лиц и 13 правоохранителей. В противостоянии всего пострадало более 2,5 тысячи человек, из них более 2000 признаны потерпевшими по уголовным производствам.

В 2020 году “дела Майдана” перешли в новый орган следствия — в январе прошлого года было создано специальное подразделение в Государственном бюро расследований, который продолжил расследование преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

По состоянию на 20 ноября 2020 года, по данным ОГП, суды первой инстанции рассматривали 86 “дел Майдана”, процессуальное руководство в которых — за Департаментом по делам Майдана Офиса Генпрокурора.