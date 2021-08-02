Участие в саммите Крымской платформы подтвердили 29 стран - Зеленский

КИЕВ. 2 августа. УНН. Уже 29 стран подтвердили свое участие в саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа. Об этом во время презентации мероприятий ко Дню независимости в рамках форума “Украина.30” заявил президент государства Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

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“Свое участие в саммите сегодня подтвердили в целом 29 стран — это большой, но далеко не последний и неокончательный список всех стран, которые 23 августа подпишут совместную декларацию о совместных договоренности и общие намерения”, — заявил Зеленский.

Детали

По словам главы государства, в саммите примут участие США, Большая Битания, Польша, Турция, страны Балтии, Франция, Германия, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и другие.

Добавим

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба называл 28 стран, которые намерены принять участие в саммите Крымской платформы с деоккупации полуострова.

Напомним

Саммит Крымской платформы состоится в Киеве 23 августа.

В нем примут участие руководители институтов ЕС — президент Евросовета Шарль Мишель, исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис и Высокий представитель ЕС Хосеп Боррель и Генсек Совета Европы.