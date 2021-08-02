Впервые за 30 лет независимости в большом параде примут участие техника всех военных сил Украины и партнеров

КИЕВ. 2 августа. УНН. В большом военном параде, посвященном Дню Независимости Украины, примут участие представители и техника всех сил сектора безопасности и обороны Украины и стран-партнеров. Об этом во время презентации мероприятий ко Дню Независимости в рамках форума “Украина.30” заявил президент государства Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

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“В 1991 году мы всей страной выбрали независимость, а через 23 года по всей стране поняли — чтобы быть свободными, недостаточно ее провозгласить. Нужно быть готовыми защищать свою независимость. Нашу готовность покажет большой военный парад 24 августа — впервые за 30 лет независимости Украины запланированы мероприятия с участием представителей и техники всех сил сектора безопасности и обороны Украины и стран-партнеров. На Крещатике, на Днепре, в Одессе, в Черном море, наша гордость, те кто готов защитить Украину на суше, на воде и в воздухе”, — заявил Зеленский.

Детали

Он отметил, что впервые за 30 лет независимости Украины запланированы мероприятия с участием представителей и техники всех сил сектора безопасности и обороны Украины и стран-партнеров.

Добавим

24 августа на Крещатике состоится военный парад, посвященный 30-летию Независимости Украины. Вместе с другими подразделениями главной улице столицы шагать женская “коробка” военнослужащих ВСУ, репетиции шествия которой состоялись в Киевской области.

Ранее Минобороны обнародовало данные, что участницы парада ко Дню Независимости Украины должны шагать на каблуках. В парламенте такую инициативу назвали унижением женщин-военных. После этого министр Стефанишина, Лазебная и Лапутина призвали Минобороны отменить каблуки для женщин-военных на параде ко Дню Независимости.

Как заявил министр обороны Андрей Таран, для девушек-курсанток, которые пойдут на военном параде, посвященном 30-летию Независимости Украины, сошьют экспериментальную обувь.

7 июля окончательно было решено, что женщины-военнослужащие из учебного заведения на параде ко Дню Независимости все же будут идти в туфлях на каблуках, но других — со шнурками.