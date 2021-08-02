Кулеба объяснил, почему по итогам "Крымской платформы" подпишут открытую декларацию
КИЕВ. 2 августа. УНН. Декларация, принятая на саммите “Крымской платформы” в Киеве, будет открытой для подписания другими государствами. Об этом во время выступления в рамках форума “Украина.30” сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.
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“Декларация, принятая на саммите, будет открытой для подписания другими государствами — то есть саммит пройдет, но те государства, которые по той или иной причине не смогли принять в нем участие, будут присоединяться к декларации, принципам и шагам, которые она предполагает”, — сказал Кулеба.
Детали
Кроме того, министр рассказал, что на саммите кроме основного заседания с участием глав делегаций, состоится четыре тематические панели для предметного разговора о дальнейших шагах:
- о непризнании попытки аннексии Крыма;
- о милитаризации Азово-Черноморского региона;
- о путях реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие;
- о восстановлении прав крымскотатарского народа.
Добавим
Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 29 стран подтвердили свое участие в саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа.
По словам Кулебы, он уверен, что “эта цифра еще будет расти”.
Контекст
Крымская платформа — дипломатическая инициатива Украины, в перспективе — международный координационный механизм для возвращения вопрос Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова.
26 февраля 2021 года Владимир Зеленский подписал Указ “Об отдельных мерах, направленных на деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя”, которым постановил образовать Организационный комитет по подготовке и проведению в Украине учредительного саммита Крымской платформы. Согласно документу, МИД обеспечивает координацию участия Украины в деятельности Крымской платформы.
Председателем Организационного комитета по подготовке учредительного саммита Крымской платформы является министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Ожидается, что Крымская платформа будет представлена в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Датой проведения учредительного саммита определено 23 августа 2021 года, по его итогам может быть принята декларация.
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