На День Независимости будут звучать не только украинские песни: в Киеве состоится концерт итальянского певца Андреа Бочелли

КИЕВ. 2 августа. УНН. 24 августа пройдет концерт итальянского певца Андреа Бочелли, а 23 августа для лидеров государства в Национальной опере Украины состоится праздничный концерт с участием легенд оперы и балета. Об этом во время презентации мероприятий ко Дню Независимости в рамках форума “Украина.30” заявил президент Украин Владимир Зеленский.

Детали

В частности, 24 августа состоится концерт итальянского певца Андреа Бочелли. Как заявил Зеленский, собранные средства на этом концерте будут направлены в центр современного искусства — музей Ивана Марчука.

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“Вечером 24 августа на НСК „Олимпийский“ начнется праздничное шоу „Независимость в нашей ДНК. День независимости страны“, в котором примут участие эстрадные звезды, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр. Единственный музыкальный перформанс объединит песни, которые стали музыкальным наследием прошлых поколений, и хиты будущего. Это будет символизировать культуру нашей независимости. Без пауз и остановок исполнители будут передавать своеобразную „эстафету“ друг другу и создадут единую композицию из десятков знаковых для независимой Украины песен”, — заявил Зеленский.

Напомним

В оргкомитете заявили, что на концерте к 30-летию Независимости песни должны звучать на украинском.

В частности, из-за песни на русском языке украинской рок-группы “Green Grey” запретили выступать на концерте ко Дню Независимости Украины.

Рок-группа также заявил, что их “вычеркнули” с участия в фильме об Украине, который приурочен к 30-летию Независимости.