В МИД Франции заявили, что Париж и его партнеры изучают возможность предоставить убежище белорусской атлетке Тимановской

КИЕВ. 2 августа. УНН. Париж и его партнеры по ЕС рассматривают возможность предоставления политического убежища белорусской спортсменке Кристине Тимановской, которую 1 августа тренерский штаб сборной Беларуси решил вернуть с Олимпиады в Токио на родину. Об этом заявил в понедельник госсекретарь при французском МИД Клеман Бон в эфире радиостанции RFI, пишет УНН.

Детали

“Вместе с рядом европейских стран мы рассматриваем вариант, можем ли мы предоставить ей политическое убежище в ближайшие дни или недели”, — сказал Бон в эфире радиостанции. “Я думаю, это то, что может сделать Европа”, — добавил он.

Французский дипломат считает, что ситуация вокруг белорусской спортсменки подтверждает наличие в Беларуси “контроля, цензуры, насилия, свойственных диктатуре”. “Я приветствую тот факт, что Международный олимпийский комитет (МОК) вместе с японскими властями, полицией обеспечил безопасность этой спортсменки”, — сказал он.

Контекст

Ранее представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности заявили, что Тимановскую насильно вывозят из Токио в связи с ее критикой действий тренерского штаба белорусских легкоатлетов. Тимановская заявила “Еврорадио” о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к МОК с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам Тимановской, на нее было оказано давление и ее пытаются вывезти из Японии без ее согласия.

Представитель МОК Марк Адамс также сообщил, что Тимановская провела ночь в отеле. По его словам, переговоры с легкоатлеткой от МОК ведет директор организации по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклауд.