День Независимости: на военный парад будет привлечено 400 единиц вооружения и техники

КИЕВ. 2 августа. УНН. В день празднования 30-й годовщины Независимости Украины впервые запланировано провести три основные торжественные мероприятия, к проведению которых привлечено более 5 тысяч личного состава, и 400 единиц вооружения и техники. Об этом во время презентации торжественных мероприятий ко Дню Независимости в рамках форума “Украина.30” заявил представитель центрального управления безопасности военной службы Вооруженных сил Украины Руслан Сергиенко, передает корреспондент УНН.

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“К проведению торжественных мероприятий привлечено более 5 тысяч личного состава, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники”, — заявил Сергиенко.

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Парад войск запланировано провести на улице Крещатик, предусматривающий прохождение торжественным маршем пешей колонны, пролетом воздушной колонны, и проездом механизированной колонны.

Парад войск начнется с пронос государственного флага. Во время проведения парада также запланирован артиллерийский салют с острова Труханов.

С проведением парада состоится торжественное прохождение боевых кораблей, и пролет авиации. Также торжественные мероприятия пройдут на реке Днепр и в городе Одесса.

Добавим

Впервые за 30 лет независимости в большом параде примут участие техника всех безопасности сил Украины и партнеров.

24 августа на Крещатике состоится военный парад, посвященный 30-летию Независимости Украины. Вместе с другими подразделениями главной улице столицы будет шагать женская “коробка” военнослужащих ВСУ, репетиции шествия которой состоялись в Киевской области.

Скандал вокруг обуви

Ранее УНН информировал о скандале по обуви, в котором пойдут военнослужащие на параде ко Дню Независимости.

В частности, Минобороны обнародовало данные, что участницы парада ко Дню Независимости Украины должны шагать на каблуках. В парламенте такую инициативу назвали унижением женщин-военных. После этого министр Стефанишина, Лазебная и Лапутина призвали Минобороны отменить каблуки для женщин-военных на параде ко Дню Независимости.

Как заявил министр обороны Андрей Таран, для девушек-курсанток, которые пойдут на военном параде, посвященном 30-летию Независимости Украины, сошьют экспериментальную обувь.

7 июля окончательно было решено, что женщины-военнослужащие из учебного заведения на параде ко Дню Независимости все же будут идти в туфлях на каблуках, но других — со шнурками.