"Шахтер" в составе 24 футболистов отправился на матч квалификации Лиги чемпионов

КИЕВ. 2 августа. УНН. Донецкий “Шахтер” отправился в Бельгию, где 3 августа сыграет первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против “Генка”, передает УНН со ссылкой на сайт “горняков”.

Детали

В заявку попали три летних новички клуба — Марлон, Педриньйо и Траоре.

Полностью список из с 24-х игроков выглядит следующим образом:

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин;

Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко;

Полузащитники: Степаненко, Майкон, Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Патрик, Судаков, Педриньйо;

Нападающие: Дентиньо, Траоре.

Отметим, что “Генк” перед матчем с “Шахтером” потерпел поражение в чемпионате Бельгии от “Остенде” — 3:4.

Напомним

Два гола новичков помогли “Шахтеру” разгромить “Львов”.