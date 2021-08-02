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Избиение танцовщика балета Дорофеевой: подозреваемого в нападении задержали

Избиение танцовщика балета Дорофеевой: подозреваемого в нападении задержали

КИЕВ. 2 августа. УНН. 28-летнего работника Управления государственной охраны Украины, которого подозревают в нападении на танцовщика балета певицы Нади Дорофеевой задержали. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Детали

Досудебным расследованием установлено, что 01.08.2021, около 7:40 утра возле кафе на ул. Антоновича, 45, между 28-летним работником УГО и 22-летним танцором шоу-балета произошел словесный конфликт, в ходе которого задержанный нанес потерпевшему сильный удар кулаком в голову, от которого последний упал на землю. После этого нападавший скрылся с места совершения преступления.

Пострадавшего госпитализировали в КНП “Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи” с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой.

Вскоре правоохранители установили личность нападавшего и задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Что было раньше

1 августа стало известно со страницы певицы в Instagram, что неизвестный мужчина напал и избил танцовщика с ее балета, в результате чего потерпевшему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому. Дорофеева сразу попросила помощи в розыске нападающего.

В Управлении государственной охраны (УГО) Украины заявили, что нападавшим на танцовщика балета был действующий военнослужащий госоргана. Его отстранили от службы.

Источник: УНН
Теги: прокуратура, Украина
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