Скандал на Олимпийских играх: муж легкоатлетки Тимановской уехал из Беларуси в Украину

КИЕВ. 2 августа. УНН. Муж белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской Арсений Зданевич находится на территории Украины. Об этом УНН сообщил собственный источник.

Цитата

“Мужчина находится на территории Украины”, — сообщил источник.

Детали

Ранее сам Зданевич рассказал журналистам, что покинул Беларусь после инцидента с участием его супруги на Олимпиаде-2020 в Токио. “Все верно, я действительно покинул Беларусь. Куда? В Киев, но подробной информации не предоставлю”, — сказал он.

Что было ранее

Утром в понедельник СМИ стало известно, что спортстменка Тимановская подала документы на предоставление политического убежища в Польше.



Скандал вокруг белорусской легкоатлетки

Тимановська ранее заявила, что боится за свою безопасность в Беларуси и ее могут посадить в тюрьму.



Спортсменка сообщила, что ей купили билет на самолет и вывезли в аэропорт, откуда она должна была вылететь в Беларусь, несмотря на то, что она заявлена на соревнования в беге на Олимпиаде в Токио на дистанции 200 м.

В Национальном Олимпийском комитете Беларуси сказали, что решение отправить спортсменку в Беларусь связано с ее “эмоционально-психологическим состоянием”. Спортсменка назвала это ложью.

Тимановская обратилась за защитой к японской полиции в токийском аэропорту, чтобы ей не пришлось садиться на самолет.



Источник в Белорусском фонде спортивной солидарности, который поддерживает спортсменов, заключенных или лишенных свободы за их политические взгляды, сообщил агентству Reuters, что Тимановская планировала в понедельник попросить убежище в Германии или Австрии.

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что страна готова предоставить визу Тимановской, которая опасается за свою судьбу на родине.

Ранее спортсменка выступила с критикой Олимпийского комитета Беларуси. Она рассказала, что ее заставляли участвовать в соревнованиях, на которые она не была заявлена.