80 торговых павильонов будет снесено возле одесского Привоза

КИЕВ. 2 августа. УНН. Для оптимизации дорожного и пешеходного движения по улице Екатерининской возле Привоза будет снесено около 80 торговых павильонов. Об этом сообщил 2 августа на аппаратном совещании в мэрии городской голова Геннадий Труханов.

Детали

Речь идет о квартале возле рынка, где проходит масштабная реконструкция.

“Павильонов будет втрое меньше, чем сейчас, пешеходная зона будет порядка 5 метров”, — сказал Труханов.

Труханов проанонсировал, что на участке будет высажено до полусотни крупномерных 12-летних саженцев акации. Кроме того, здесь появится фонтан. Работы планируется закончить к концу сентября.

С 31 июля улица Екатерининская на участке вдоль рынка “Привоз” открыта для движения автотранспорта. Завершены ремонтные работы проезжей части и нанесена разметка. Организовано четыре полосы, две из них — для общественного транспорта. Дорожники внедрили новые стандарты организации дорожного движения, организовав “зебры” с островками безопасности. Эти меры предприняты, чтобы ликвидировать масштабную стихийную торговлю, долгие годы существующую на этом участке.