Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,82 -0,0699  EUR: 31,89 -0,0293 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Врач: коронавирус активирует другие болезни и вирусы, скрытые в организме человека
Врач: коронавирус активирует другие болезни и вирусы, скрытые в организме человека
Показать еще
Публикации RSS
Новости: УНН-Одесса
Архив
6390

80 торговых павильонов будет снесено возле одесского Привоза

80 торговых павильонов будет снесено возле одесского Привоза

фотогалерея

КИЕВ. 2 августа. УНН. Для оптимизации дорожного и пешеходного движения по улице Екатерининской возле Привоза будет снесено около 80 торговых павильонов. Об этом сообщил 2 августа на аппаратном совещании в мэрии городской голова Геннадий Труханов.

Детали

Речь идет о квартале возле рынка, где проходит масштабная реконструкция.

“Павильонов будет втрое меньше, чем сейчас, пешеходная зона будет порядка 5 метров”, — сказал Труханов.

Труханов проанонсировал, что на участке будет высажено до полусотни крупномерных 12-летних саженцев акации. Кроме того, здесь появится фонтан. Работы планируется закончить к концу сентября.

С 31 июля улица Екатерининская на участке вдоль рынка “Привоз” открыта для движения автотранспорта. Завершены ремонтные работы проезжей части и нанесена разметка. Организовано четыре полосы, две из них — для общественного транспорта. Дорожники внедрили новые стандарты организации дорожного движения, организовав “зебры” с островками безопасности. Эти меры предприняты, чтобы ликвидировать масштабную стихийную торговлю, долгие годы существующую на этом участке.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.