Коалиция против Зеленского: политолог рассказал, как мэры Труханов, Кличко и Атрошенко готовятся к выборам

КИЕВ. 2 августа. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко хочет победить на предстоящих президентских выборах за счет своих коллег - руководителей украинских городов. В коалицию против действующего президента Владимира Зеленского могут войти не менее трех городских глав. Такое мнение в комментарии УНН высказал политолог Виктор Таран.

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Президентская кампания Кличко уже стартовала, считает Таран. Он напоминает о заявлении руководителя исполкома "УДАРа" Артура Палатного о том, что "УДАР" настроен на рост числа сторонников партии по всей Украине. Такими "сторонниками", по мнению Тарана, могут стать мэр Одессы Геннадий Труханов и мэр Чернигова Владислав Атрошенко.

"Недавно Кличко провел совместную пресс-конференцию с мэром Чернигова. Последний показал лучшие результаты на прошедших местных выборах. Он полностью контролирует Черниговскую область.

Несколько позже состоялся еще один ивент - Кличко и Геннадий Труханов посетили муниципальный форум в Одессе. Подобными встречами Кличко пытается нарастить свои электоральные мышцы - путем объединения вокруг себя местных князьков", - говорит политолог.

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Самостоятельно выйти на общенациональный уровень ни Труханов, ни Атрошенко не смогут, убежден Таран. Поэтому обоим будет выгодно "продвигать" Кличко в президенты, добавил политолог.

"Есть такое хорошее выражение: революция делается в столице, а выборы - в регионах. А то, что Труханов и Атрошенко умеют делать выборы на местах - мы это знаем. Делается это такими методами, как: раздача пайков, социальные пособия и определенные другие выгоды для бюджетников. И это дает результат. И они (Труханов, Атрошенко, - ред.) могут Кличко этот результат обеспечить", - комментирует специалист.

Кроме Труханова и Кличко, участие муниципальном форуме в Одессе принял также председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков. Однако говорить о коалиции Кличко и Разумкова рано, комментирует Таран.

"Разумков имеет хороший рейтинг, он пользуется доверием. Но, в силу определенных обстоятельств, он вряд ли готов выходить на общенациональный уровень и играть на президентскую кампанию самостоятельно. Думаю, что Разумков пока определяется, с кем он может ситуативно объединиться", - резюмировал политолог.

В контексте

В Одессе состоялся ХVI Украинский муниципальный форум Ассоциации городов Украины. Участие приняли более 500 мэров городов и руководителей местного самоуправления.