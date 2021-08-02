В Польше на незаконной фабрике сигарет задержали семерых украинцев

КИЕВ. 2 августа. УНН. На территории Мазовецкого воеводства в Польше разоблачили одну из крупнейших фабрик сигарет, на которой задержали 16 мужчин - 9 граждан Польши и 7 граждан Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на Польское радио.

Детали

В Мазовецком воеводстве польские пограничники под надзором прокуратуры из Белостока прекратили деятельность одной из крупнейших незаконных фабрик сигарет. Сообщается, что во время операции задержаны 16 человек, 7 из которых - граждане Украины. Изъято более 1,6 млн штук нелегальных сигарет и более 13 тонн готового табака.

По информации следователей, группа, которая занималась изготовлением незаконных сигарет, действовала от августа 2020 в Воломине, Варшаве и других населенных пунктах. Членов группы подозревают также в распространении и контрабанде нелегального товара в страны Западной Европы, в частности, в Германии и Великобритании.

Незаконная фабрика находилась на территории одного из имений на территории Новодворив. Правоохранительные органы обнаружили там два больших производственные цеха с фрезой и составами, разделенные на несколько помещений, заполненных картонными коробками с сигаретами и готовым табаком.

В помещениях изъяли полностью оборудованную рабочую производственную линию, профессиональную упаковочную машину, генератор электроэнергии, сигареты, упакованные в картонные коробки с логотипами популярных табачных компаний и много материалов для производства.

Известно, что во время операции использовали вертолет для высадки на трудно доступное поприще, где находился весь фабрично-складской комплекс.

Стоимость всего изъятого товара оценили в примерно 8 млн злотых (1,75 млн евро).

Задержанным предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе.

Дополнение

Одного из задержанных дополнительно обвинили в управлении этой группой. Мужчин также подозревают в незаконном производстве табачных изделий, а также в незаконной продаже товаров, обозначенных поддельным акцизным знаком.

По выдвинутым обвинениям им грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним

Турецкие правоохранители задержали в порту Искендерун судно MSC CAPUCINE R под флагом Либерии, на котором находилось 24 украинца. Прокуратура города арестовала капитана судна и трех его помощников. Их обвиняют в контрабанде наркотиков.