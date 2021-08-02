Суд разрешил заводу "Кернел" шуметь в праздники и выходные - люди возмущены

КИЕВ. 2 августа. УНН. Жители Полтавы возмущены решением местного суда, который разрешил компании "ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП" проводить шумные работы в праздничные и нерабочие дни, передает УНН.

Детали

Речь о решении Киевского районного суда города Полтавы от 9 июля этого года.

Судебный иск против компании подала Государственная экологическая инспекция центрального округа. Экологи просили суд привлечь работника "ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП" к административной ответственности. За то, что сотрудник компании нарушил законодательство в сфере оценки воздействия на окружающую среду. А именно: проводил работы, сопровождающиеся шумом, в праздничные и нерабочие дни.

Изучив материалы дела, суд вынес постановление о прекращении производства по делу. Мол потому, что инспекторы не предоставили доказательств, подтверждающих факт измерения уровней шума "сертифицированным и поверенным средством". Хотя заключение по оценке воздействия на окружающую среду ограничивает украинские предприятия в осуществлении любых шумовых работ в выходные и праздничные дни, независимо от уровня шума.

Решение суда возмутило жителей Полтавы. В решении служителей Фемиды они видят избирательный подход.

"Простите, я не понял - такого сертифицированного средства вовсе не существует, или количественных показателей в законе не прописано, а есть только шум? Или, если без реверансов, - я тоже могу перфоратором круглосуточно и в выходные долбить, или закон как-то именно меня ограничивает? Что он не ограничивает Кернел я уже понял", - пишет пользователь соцсети FB Андрей Волков.

Информацию том, что "ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП" проводит шумные работы в праздничные и нерабочие дни, подтвердила жительница Полтавы Ольга Ткаченко.

"Это действительно проблема. Живем на Юровке, за 18-й школой. Даже нам иногда слышно этот шум. А как жителям района Зыгина?" - пишет она.

"Возвращался домой поздно ночью, и так же слышал этот противный звук!" - добавляет житель города Дмитрий Кандыба.

Конфликт прокомментировал юрист Денис Цыпин. Он указал, что эко-инспекторы могли доказать вину предприятия в суде, собрав больше доказательств. Однако это не снимает ответственности с "ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП", убежден Цыпин.

"Создается впечатление, что завод может терроризировать жителей Полтавы вволю? На самом деле, так и есть. Пока не назреет открытый социальный конфликт, чиновники, прячась за процедурными вопросами, будут получать вознаграждение за бездействие, а завод будет получать за прибыли и щедро делиться с нужными для работы людьми", - комментирует специалист.

К слову

Фермеры массово жалуются на махинации "Кернел" с землей. В Черниговской области агрохолдинг Веревского посягнул на агропредприятие "Агродом" семьи покойного нардепа Валерия Давиденко. Люди Веревского создали компанию-клон и назвали ее "Агродом". (с точкой), которая склоняет пайщиков перезаключать договоры аренды. При этом людям рассказывают, что обе компании тождественны.

Наряду с этим селяне из других регионов также указывают на "шахер махер" в договорах аренды земли с "Кернел".