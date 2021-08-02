В Беларуси журналиста за "оскорбление Лукашенко" приговорили к 1,5 года колонии

КИЕВ. 2 июля. УНН. В Беларуси суд Ивановского района в Брестской области 2 августа назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1,5 лет колонии корреспонденту издания "Первый регион" Сергею Гордиевича за "оскорбление президента Лукашенко". Об этом пишет УНН со ссылкой на правозащитный центр "Весна".

Детали

Гордиевича признали виновным в оскорблении представителей власти в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а также в распространении заведомо ложных сведений (клевета), что пороча другое лицо и содержат обвинения в совершении тяжкого преступления, а также в публичном оскорблении президента Беларуси.

Окончательно по совокупности “преступлений” путем частичного сложения наказаний Гордиевичу назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.

Меру пресечения Гордиевичу сменили с подписки о невыезде на взятие под стражу.

Дополнение

27 июля белорусские правозащитники признали еще шесть человек политзаключенными, теперь их 586. Это люди, лишенные свободы за “оскорбление президента, представителей власти (сотрудников милиции), судей и надругательство над государственными символами, а также использование других допустимых форм выражения мнений”.