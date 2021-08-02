Спецпропуска на транспорт в Киеве возвращаются? Форма для заявок появится на следующей неделе

КИЕВ. 2 августа. УНН. Уже со следующей недели будет обнародовано электронную форму подачи заявок для получения спецпропусков в общественный транспорт на случай локдауна. Об этом УНН сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Детали

Первый заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба заявил, что вскоре на сайте Киевской городской государственной администрации появится электронная форма подачи заявок для получения спецпропусков для пользования общественным транспортом в случае усиления карантинных ограничений. Также известно, что сейчас разрабатывается алгоритм внедрения электронных пропусков для предприятий критической инфраструктуры.

Цитата

"Город уже сейчас планирует, как будет работать общественный транспорт, если в столице состоится стремительное распространение заболевания коронавирусом и карантинные мероприятия будут усилены. Необходимо, чтобы все предприятия, что должны работать бесперебойно несмотря на карантин, смогли спокойно подготовиться. А город должен обеспечить простой и четкий алгоритм получения спецпропусков", - сообщил Кулеба.

Начиная с 10 августа КГГА обнародует форму подачи заявки. Предприятия критической инфраструктуры смогут оставить заявку на получение спецпропусков для своих работников.

Добавим

Также в сообщении сказано, что на сайте после опубликования формы подачи заявки будет описано дальнейший пошаговый алгоритм действий. Дополнительно среди предприятий и организаций критической инфраструктуры будет проведено разъяснительную работу по получению спецпропусков.

Напомним

В Киеве начали подготовку к третьей волне эпидемии коронавируса. Николай Поворозник заявил, что готовятся госпитальные базы для приема больных коронавирусной болезнью.