Первая спортсменка-трансгендер провалила выступление на Олимпийских играх

КИЕВ. 2 августа. УНН. Первая в истории Олимпийских игр спортсменка-трансгендер Лорел Хаббард, выступающая в категории штангисток, провалила выступление на Олимпиаде в Токио. Все три попытки взять вес оказались неудачными. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The New York Times.

Детали

На Олимпийских играх Хаббард представляет Новую Зеландию. Тяжелоатлетка выступила в весе 87 кг. Отмечается, что в первой попытке она не смогла одолеть вес 120 кг, после чего перенесла на 125 кг, но два оставшихся подхода также потерпели неудачу.

В конце-концов, спортсменка-трансгендер завершила свое выступление досрочно.

Напомним

22 июня Лорел Хаббард вошла в состав Олимпийских игр. Она стала первой в истории женщиной-трансгендером, которую допустили в состав Олимпиады.

При этом представитель Олимпийского комитета Новой Зеландии Эшли Эбботт выразила поддержку Хаббард, и пообещала помочь тяжелоатлетке на Олимпийских играх в Токио.

Что известно о Лорел Хаббард

Хаббард сменила пол в 2013 году в возрасте 35 лет. До этого спортсменку звали Гэвин. На ее счету серебряная медаль чемпионата мира по тяжелой атлетике 2017 года и золотая медаль на Кубке мира 2020 году в Риме.

В 2019 году она также выиграла золотую медаль на Тихоокеанских играх в Самоа, преодолев спортсменку из принимающей страны. Это вызвало возмущение среди участников соревнований. Глава ассоциации по тяжелой атлетике Самоа сравнил выбор новозеландцев в Токио с разрешением "допинга" для спортсменов.

Критики считают, что в Хаббард, как у бывшего мужа, есть несправедливые биологические преимущества перед спортсменками женского пола, такие как увеличенная плотность костей и мышц.