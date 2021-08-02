Две украинские теннисистки из топ-100 обновили рекорды карьеры в рейтинге WTA

КИЕВ. 2 августа. УНН. Представительницы женского тенниса Украины узнали свои места в обновленной генерации WTA, передает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.

Детали

Четыре места добавила Марта Костюк, которая поднялась на 58 место — рекорд карьеры. Две ступеньки добавила Ангелина Калинина для которой 77-я ступень является лучшим в карьере.

Элина Свитолина осталась шестой, а Даяна Ястремская сохраняет 46 ступень.

Екатерина Козлова сейчас занимает 129 (+1), а Катарина Завацкая — 145 (1). Катерина Бондаренко вернулась в топ-200 рейтинга — 189 место (19).

Дополнение

В парном рейтинге среди украинок лидируют Надежда Киченок — 43 место и Людмила Киченок — 48 место.