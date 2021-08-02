В Киеве пропал глава Беларусского Дома в Украине. Вышел на пробежку и не вернулся

КИЕВ. 2 августа. УНН. ​В Киеве пропал глава Беларусского Дома в Украине Виталий Шишов. Он вышел сегодня утром, предположительно, на ежедневную пробежку и не вернулся. Об этом сообщает Беларусский Дом в Украине, передает УНН.

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“Сегодня утром глава Беларусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся. С его номера было сделано несколько так называемых „глухарей“, однако сейчас связаться с ним невозможно”, — говориться в сообщении.

Сообщается, что больше на связь он не выходил.

“Мы прочесали массив, где он обычно совершал пробежки, но никаких следов Виталия не обнаружили. Полиция уведомлена. На место выехал кинолог, ведутся поиски”, — отмечается в сообщении.

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Белорусский Дом в Украине позиционирует себя как некоммерческую общественную организацию. На сайте указано, что организация создана для помощи белорусам и всем пострадавшим от режима Лукашенко в Украине.

Ранее на Олимпийских играх разгорелся политический скандал.

Тимановская ранее заявила, что боится за свою безопасность в Беларуси и ее могут посадить в тюрьму.

Спортсменка сообщила, что ей купили билет на самолет и вывезли в аэропорт, откуда она должна была вылететь в Беларусь, несмотря на то, что она заявлена на соревнования в беге на Олимпиаде в Токио на дистанции 200 м.

В Национальном Олимпийском комитете Беларуси сказали, что решение отправить спортсменку в Беларусь связано с ее “эмоционально-психологическим состоянием”. Спортсменка назвала это ложью.

Тимановская обратилась за защитой к японской полиции в токийском аэропорту, чтобы ей не пришлось садиться на самолет.

Источник в Белорусском фонде спортивной солидарности, который поддерживает спортсменов, заключенных или лишенных свободы за их политические взгляды, сообщил агентству Reuters, что Тимановская планировала в понедельник попросить убежище в Германии или Австрии.

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что страна готова предоставить визу Тимановской, которая опасается за свою судьбу на родине.

Ранее спортсменка выступила с критикой Олимпийского комитета Беларуси. Она рассказала, что ее заставляли участвовать в соревнованиях, на которые она не была заявлена.