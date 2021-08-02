Россия испытывает на жителях ОРДЛО сомнительную вакцину "Sputnik Light" - разведка

КИЕВ. 2 августа. УНН. Жители "ЛДНР" могут стать "подопытными кроликами" вакцинируясь от COVID-19 российским препаратом "Sputnik Light". Вакцина не получила согласования для использования от Европейского агентства по больничным изделиям и Всемирной организации здравоохранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Сообщается, что проведя на временно оккупированных территориях Украины агитационную кампанию по вакцинации препаратом “Sputnik V”, Российская Федерация на самом деле использует там не эту вакцину, а ее однокомпонентный двойник “Sputnik Light”, тем самым вводя людей в заблуждение.

Цитата

“Жители так называемой ЛДНР могут стать банально подопытными кроликами для российских фармацевтов, которые испытывают на них новый вариант своей вакцины” Sputnik Light “, прежде чем предложить ее россиянам”, — говорится в сообщении.

Детали

В главном управлении разведки Минобороны напомнили, что двухкомпонентная российская вакцина “Sputnik V” имеет целый ряд побочных эффектов.

“Возникает вопрос, сколько таких эффектов имеет ее однокомпонентный потомок. Вероятно, их количество значительно больше. Проведя испытания своей сомнительной вакцины на жителях так называемых ЛНР и ДНР, РФ не будет нести за гибель или болезни людей никакой ответственности, в то время, как результат ее испытаний на гражданах России полностью ляжет на плечи российских фармацевтов. Сколько людей убьет эта вакцина самом деле — не узнает никто”, — отмечается в сообщении.

Отмечается, что “Sputnik Light”, разработанная на основе вакцины “Sputnik V”, не получила согласования для использования от Европейского агентства по больничным изделиям (ЭМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Дополнение

Министерство здравоохранения Словакии заявило об отказе республики закупать новые партии российской вакцины против коронавируса “Спутник V” после получения 1 марта первый партии препарата.



Российская вакцина “Спутник V” поступила в Словакию 1 марта. Это вызвало правительственный кризис в стране и привело к отставке с поста премьер-министра Игоря Матовича. Позже Минздрав республики выдал разрешение на применение российского препарата.