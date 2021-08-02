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Зеленский ужесточил требования к корпоративному управлению в банках

Зеленский ужесточил требования к корпоративному управлению в банках

КИЕВ. 2 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования вопросов организации корпоративного управления в банках и других вопросов функционирования банковской системы", который Верховная Рада приняла 30 июня 2021 года, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Этот документ поможет повысить качество работы банков в Украине, будет способствовать стабильности банковского сектора и усилит защиту прав вкладчиков и других кредиторов.

Кроме того, закон имеет целью адаптацию банковского законодательства Украины к правовым нормам Европейского Союза.

В частности он укрепляет корпоративное управление в банках путем повышения ответственности совета и правления финучреждения за принятые решения. Также расширяется перечень вопросов, относящихся к исключительной компетенции совета банка. В то же время устанавливаются требования к членам совета и правления банка по их коллективной годности.

Кроме того, документ внедряет трехуровневую систему внутреннего контроля банка, которая должна быть интегрирована в систему корпоративного управления. Это будет способствовать улучшению качества управления банками, включая управлением рисками.

Закон также прописывает новую структуру капитала банка, в том числе - требования к формированию буферов капитала. Устанавливаются требования по достаточности внутреннего капитала и ликвидности банка с учетом возможных рисков.

Расширяются полномочия Национального банка в области надзора.

Кроме того, совершенствуются положения по осуществлению консолидированного надзора за банковскими группами, согласования приобретения или увеличения существенного участия в банках, ужесточаются требования по лицензированию банков и акционеров.

Напомним

В первом чтении законопроект № 4367 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования вопросов организации корпоративного управления в банках и других вопросов функционирования банковской системы" был принят 20 мая 2021 года.

Источник: УНН
Теги: Украина, закон, Владимир Зеленский
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