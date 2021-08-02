Суд в оккупированном Крыму оставил в силе штраф матери фигуранта дела "Хизб-ут-Тахрир"

КИЕВ. 2 августа. УНН. Подконтрольный России Верховный суд Крым оставил в силе штраф в размере 10 тыс. рублей, признав мать политзаключённого Эмине Абдулганиеву виновной в проведении несогласованного пикета в поддержку сыновей, преследуемых по делу Хизб ут-Тахрир.Об этом сообщает правозащитная организация "Крымская солидарность", передает УНН.

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“Судья Верховного суда Республики Крым Оксана Шидакова оставила нашу апелляционную жалобу без удовлетворения. Хотя аргументы, которые подготовила сторона защиты, доказывали невиновность нашей доверительницы”, — прокомментировал адвокат Айдер Сулейманов.

Сообщаеться, что Эмине Абдулганиева с такой оценкой своих действий не согласна и планирует обжаловать судебные решения в Европейском суде по правам человека.

Дополнение

31 октября 2020 года в Красногвардейском районе Крыма в поселках Октябрьское и Амурское прошли женские одиночные пикеты. Зелиха Абхаирова, Зуре Эмирусеинова и Эмине Абдулганиева вышли с протестом против уголовного преследования их детей.

3 ноября 2020 года Южный окружной военный суд приговорил фигурантов дела “Красногвардейской группы” Рустема Эмирусеинова к 17-ти годам лишения свободы, Эскендера Абдулганиева — к 12-ти годам и Арсена Абхаирова — к 13-ти. Решение было вынесено судебной коллегией в составе: Плиско Руслан, Костин Игорь, Звягин Евгений.

Напомним, Министерство иностранных дел прокомментировало объявления судом Российской Федерации приговора трем гражданам Украины, в очередном так называемом деле “Хизб ут-Тахрир” и выразило решительный протест в связи с неправомерным решением.