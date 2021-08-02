Водителей будут штрафовать за ложь о массе или габаритах груза в накладных. Зеленский подписал закон

КИЕВ. 2 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля", который Верховная Рада приняла 29 июня текущего года, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

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Документ имеет целью недопущения разрушения автомобильных дорог, улучшение состояния безопасности дорожного движения, уменьшение количества ДТП и сохранения жизни и здоровья людей.

В частности, закон вводит административную ответственность за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированных с помощью средств фото- и киносъемки, видеозаписи, среди прочего, в автоматическом режиме.

Также документ вводит штрафы для водителей транспортных средств за невыполнение требований об остановке от представителей Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность), внесение недостоверных сведений о массе или габаритах груза в товарно-транспортной накладной или иного документа и тому подобное.

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