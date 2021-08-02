Пытки и убийства на Донбассе: в Украине будут судить главаря боевиков Безлера

КИЕВ. 2 августа. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего главаря так называемой "ДНР" Игоря Безлера, которого подозревают в организации и совершении жестокого обращения с гражданским населением и убийством рядового батальона патрульной службы милиции особого назначения "Артемовск". Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

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"Следователи СБУ завершили досудебное расследование в отношении гражданина РФ, главаря одного из незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР". В суд направлено обвинительное заключение по факту организации и совершению жестокого обращения с гражданским населением, соединенного с умышленным убийством", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по данным следователей и контрразведчиков СБУ, в июне 2014 года у городе Горловка, Донецкой области, злоумышленник возглавил группировку боевиков.

Установлено, что вместе со своими сообщниками он организовал и руководил похищением и пытками местного предпринимателя. После этого злоумышленник совершил умышленное убийство потерпевшего.

"Кроме того, в июле 2014 года он организовал похищение рядового одного из батальонов патрульной службы милиции особого назначения. По приказу главаря группировки боевики пытали и убили незаконно задержанного мужчину", - отмечается в сообщении.

В СБУ сообщают, что действия обвиняемого квалифицированы по:

• ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 438 (организация жестокого обращения с лицом из числа гражданского населения и управления его совершением, совершенное по предварительному сговору)

• ч. 2 ст. 438 (жестокое обращение с лицом из числа гражданского населения, сопряженное с умышленным убийством)

• ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 438 (организация жестокого обращения с лицом из числа гражданского населения, соединенного с умышленным убийством, и управление его совершением, совершенное по предварительному сговору) Уголовного кодекса Украины.

Дополнение

Безлер с 17 апреля 2014 года находится во всеукраинском розыске преступников по запросу Службы безопасности. Ему инкриминируют террористическую деятельность, захват власти, похищения и пытки людей, расстрелы украинских военных захваченных в плен. В ноябре 2014 года появилась информация о якобы ликвидации Безлера, однако позже было сообщено, что он жив. В то же время официально не известно, продолжает ли он преступную деятельность на территории временно оккупированного Донбасса или нет, после того как в июле 2014-го он покинул Горловку.