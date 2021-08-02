В Украине изменили процедуру ликвидации банков. Зеленский подписал закон

КИЕВ. 2 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования механизмов вывода банков с рынка и удовлетворения требований кредиторов этих банков", который Верховная Рада приняла 30 июня 2021 года, передает УНН.

Детали

Документ будет способствовать сохранению активов банка и предотвращению потери его имущества, позволит удовлетворить требования как можно большего количества кредиторов финучреждения, что выводится с рынка, и уменьшит затраты государства на неплатежеспособные банки.

Согласно закону, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) может инициировать производства (в частности в иностранных и международных судах) о взыскании ущерба, причиненного банку вследствие: 1) национализации или экспроприации имущества банка; 2) реквизиции, разрушения, вреда или обесценения имущества банка из-за военных действий, вооруженные конфликты и общественные беспорядки.

Кроме того, документ определяет правовые основания для возмещения убытков лицом, причинившим ущерб банку и кредиторам, а также лицом, что в результате таких действий получило имущественную выгоду. В частности, предусматривается возможность добровольного возмещения такого вреда (убытков).

Также уточнено процедуры вывода неплатежеспособного банка с рынка, ликвидации банков, полномочия ФГВФЛ тому подобное.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Контекст

По словам председателя налогового комитета ВР Даниила Гетманцева, Фонд гарантирования вкладов при ликвидации банков обнаружил выведенных денег на 120 млрд гривен и установил 700 связанных с банками лиц и других, которые могут быть причастны к причинению вреда.