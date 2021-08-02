За пол года украинские банки получили более 30 млрд грн - Нацбанк

КИЕВ. 2 августа. УНН. За первое полугодие платежеспособные банки получили 30,1 млрд грн чистой прибыли, что на 26% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года - 23,8 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Национальный банк Украины.

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"В январе - июне 2021 платежеспособные банки получили 30,1 млрд грн чистой прибыли, что на 26% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года - 23,8 млрд грн. Рентабельность капитала сектора выросла до 29% по сравнению с 23% в I полугодии 2020 года", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что во II квартале 2021 года финансовый результат банков составил 19,1 млрд грн. Это в 2,5 раза больше, если сравнить с II кварталом 2020 года. В значительной мере этому способствовало сокращение отчислений в резервы: за первое полугодие они сократились в среднем на около 70% г/г, отчисления в резервы под кредиты - более чем на 40% г/г и вернулись к докризисному уровню.

Отмечается, что банки быстро адаптировались к работе в условиях карантина, сохранили высокую операционную эффективность, существенно увеличили чистые процентные и комиссионные доходы по сравнению с кризисным 2020 годом.

"Чистые процентные и комиссионные доходы росли темпами около 30% в годовом измерении благодаря удешевлению стоимости ресурсов, восстановлению потребительского кредитования и росту объемов безналичных операций с населением. В то же время в целом операционные доходы банков за шесть месяцев текущего года уменьшились на 2%, расходы - выросли на 12%. Основная причина снижения доходов - переоценка индексированных ценных бумаг, которая в прошлом году увеличивала прибыль, а в этом году - уменьшала. Полученные доходы с запасом покрывают операционные расходы и отчисления в резервы под кредитные риски", - информирует Нацбанк.

По состоянию на 1 июля 2021 года с 73 платежеспособных финансовых учреждений 63 финучреждения были прибыльными и получили чистую прибыль 30,3 млрд грн, что перекрыло убытки 10 банков на общую сумму 0,2 млрд грн.

Дополнение

Коронакризис имел умеренно влияние на доходы банков, прибыль банковской системы в 2020 году cоставила 41 млрд грн, уменьшившись за год на 29%. ПриватБанк сформировал 61% всей прибыли - 25,3 млрд грн.