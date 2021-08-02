США попросили 24 дипломатов России покинуть страну до 3 сентября

КИЕВ. 2 августа. УНН. США передали российской стороне список из 24 дипломатов, которые, должны покинут страну до 3 сентября 2021 года из-за окончания действия виз. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью журналу The National Interest, передаёт УНН.

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“Мы получили список из двадцати четырех дипломатов, которые, как ожидается, покинут страну до 3 сентября 2021 года. Практически все они уедут без замены, потому что Вашингтон резко ужесточил процедуры выдачи виз”, — сказал Антонов.

По его словам, власти США отменяют действующие визы жен и детей сотрудников без объяснения причин.

“Широко распространенные задержки с продлением просроченных виз также направлены на выдавливание российских дипломатических работников из страны. В результате около шестидесяти моих коллег (130 вместе с членами семей) не могут вернуться на родину даже при неотложных гуманитарных обстоятельствах”, — рассказал Антонов.

Дополнение

С августа США перестают оказывать консульские услуги в России.



Посол США в России Джон Салливан 24 июня вернулся в Москву.

Договоренность о возвращении послов РФ и США к месту их работы была достигнута на саммите в Женеве 16 июня. Посол РФ в США Анатолий Антонов 20 июня, уже вернулся в Вашингтон.

Салливан покинул Россию в конце апреля по рекомендации российской стороны. Ранее в том же месяце США обнародовали новый пакет санкций в отношении России, который, в частности, включал высылке 10 российских дипломатов из посольства в Вашингтоне и запрет американским финансовым институтам на участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях.

Москва ввела соответствующие меры — зеркально ответила на высылку дипломатов и приняла ряд мер, затрагивающих деятельность американской дипмиссии в РФ.