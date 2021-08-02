Суд уменьшил размер залога председателю правления "Кузницы на Рыбацком"

КИЕВ. 2 августа. УНН. Киевский апелляционный суд оставил под стражей председателя правления ЧАО “Кузница на Рыбацком” Валерия Шандра, однако уменьшил ему размер залога с более 443 млн грн до более 50 млн грн. Об этом журналисту сообщили УНН в суде.

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“Решение суда первой инстанции отменено, принято новое, которым частично удовлетворены апелляционные жалобы стороны защиты. Оставили меру пресечения в виде содержания под стражей, но сумму залога, в качестве альтернативного пресечения уменьшили”, — сообщили в суде.

В суде добавили, что размер залога был уменьшен до более 50 млн грн.

Дополнение

7 июля Печерский суд применил к председателю правления ЧАО “Кузница на Рыбацком” меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 443 млн гривен.

О деле

В пятницу, 2 июля, следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю министра обороны, председателю правления ЧАО “Кузница на Рыбацком” и еще двум бывшим начальникам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ.

Должностных лиц следователи ГБР подозревают в сговоре и организации поставок в армейских подразделений в течение 2016-2018 годов военной техники низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в ВСУ. В итоге такие действия должностных лиц, по данным ГБР, нанесли государству ущерб на сумму более 475 млн гривен.

Дополнение

Отметим, что председателем правления ЧАО “Кузница на Рыбацком” является Валерий Шандра. Известно, что среди акционеров ЧАО “Завод “Кузница на Рыбацком” одним из конечных бенефициарных владельцев был Петр Порошенко, другим — Игорь Кононенко. В 2018 году они продали завод Сергею Тигипко. “Богдан Моторс”, также фигурирует в деле, который также имел отношение к Порошенко — эта компания была основана совместно с Игорем Гладковским.