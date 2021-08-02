Билл Гейтс официально развелся с женой

КИЕВ. 2 августа. УНН. Основатель Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда официально расстались со ссылкой на материалы суда пишет Business Insider, передает УНН.

Детали

Как сообщает CNBC, ни один из супругов не просил об изменении фамилии. Никакой информации о разделе имущества в опубликованных судом документах нет.

Напомним

Билл Гейтс объявил о разводе в начале мая, супруги состояли в браке 27 лет. По его словам, к такому решению пара пришла после долгих и большой работы над отношениями. Гейтс отметил, что с Мелиндой они вырастили троих детей и создали благотворительный фонд, который работает по всему миру. “Мы по-прежнему разделяем веру в эту миссию и будем продолжать нашу совместную работу в фонде, но мы больше не верим, что сможем развиваться вместе как пара на следующем этапе нашей жизни”, — заявил бизнесмен.

Поводом для развода могли стать контакты бизнесмена с американским финансистом Джеффри Эпштейном, писала в мае газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Эпштейна обвиняли в секс-торговли несовершеннолетними, он покончил с собой в тюрьме в августе 2019 года. По словам собеседника газеты, контакты Гейтса с Эпштейном были “одним из источников для беспокойства” Мелинды Гейтс. Как уточнил бывшие сотрудники благотворительного фонда супругов, опасения Мелинды Гейтс по этому поводу возникли еще в 2013 году после совместной встречи с Эпштейном. Она сказала об этом мужу, но он продолжил общение с Эпштейном.

Позже The New York Times (NYT) со ссылкой на собственные источники сообщила, что Гейтс приглашал на свидание женщин, которые работали в Microsoft или благотворительном фонде, задолго до того, как решил развестись со своей женой Мелиндой. Газете стали известны несколько случаев, в том числе в 2006 году, а затем “год или два спустя”.