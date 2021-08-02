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Украинские каноисты пробились в полуфинальную стадию Олимпийских игр

Украинские каноисты пробились в полуфинальную стадию Олимпийских игр

КИЕВ. 2 августа. УНН. Сегодня представители украинской сборной по гребле на байдарках и каноэ начали соревнования на Олимпийских играх-2020, информирует УНН со ссылкой на Федерацию каноэ Украины и НОК Украины.

Детали

По итогам своего четвертьфинального заезда на дистанции 1000 м украинскому экипажу каноэ-двойки в составе Павла Алтухова и Дмитрия Янчука удалось финишировать вторым и пробиться в 1/2 финала.

На полуфинальной стадии соревнований каноэ-двоек на дистанции 1000 м сформированы два заезда по пять лодок, по 4-х лучших из которых выйдут в финал. В заезде, где стартуют украинские гребцы, явными фаворитами, по временным показателям на этой Олимпиаде китайцы Лю Хао / Чжэн Пенфей и испанцы Гарсия / Мартинес.

Цитата

“В первом заезде не всё пошло по плану. Справа дует встречный ветер, поэтому лодку держать немного тяжело. Но завтра при любой погоде мы будем навязывать свою борьбу и показывать все, что можем”, — поделились впечатлениями от стартов наши гребцы.

Справка

Столица Японии — Токио — получила право на проведение летней Олимпиады 7 сентября 2013, опередив испанский Мадрид и турецкий Стамбул. Сначала соревнования должны пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако 24 марта 2020 Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции Игры переносятся в год, при этом в маркетинговых целях было решено сохранить официальный бренд “Токио-2020”.

Источник: УНН
Теги: спорт, Олимпиада, Олимпиада-2020
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