На Херсонщине зафиксировали 33 новых случая коронавируса за сутки

КИЕВ. 2 августа. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 33 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1205 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.

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“За последние сутки проведено 573 ПЦР-исследования, 422 исследования методом ИФА на выявление коронавируса, а также 434 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 33 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, из которых 17 женщин и 16 мужчин. Из них 5 детей и 1 медицинский работник”, — говорится в сообщении.



Детали

В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное, 22 человека находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 11 человек.

Отмечается, что умерли две женщины, 71 и 65 лет, и человек, 65 лет, жители г. Херсон. Имели пневмонию и COVID-19.

Также в области 19 выздоровлений.

"Поэтому сейчас в области 36 435 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:

— 34681 человек поборола недуг;

— 549 человек инфицированы COVID-19;

— 1205 человек умерли.



Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 253 534 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 955 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.