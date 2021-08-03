Замечательный исторический результат: Павелко оценил работу Шевченко в должности наставника сборной

КИЕВ. 3 августа. УНН. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко дал комментарий по поводу решения Андрея Шевченко завершить работу во главе сборной Украины. Об этом Павелко написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

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Павелко назвал шагом вперед последние 5-ть лет выступлений сборной под руководством Шевченко.

“Наша главная команда сделала огромный шаг вперед в своем развитии. Мы начали играть в современный, зрелищный футбол. Игрой сборной Украины под руководством Андрея Шевченко восхищались не только в Украине, но и во всем мире! Уверен, в памяти болельщиков среди других ярких матчей навсегда останутся домашние выигрыши в Сербии и Португалии, тактически безупречная победа над Испанией...”, — начал глава УАФ.

Также Павелко считает ярким выступление сборной на Евро-2020.

“Выступление сборной Украины на Евро-2020 стал отдельной яркой страницей украинского футбола. Первый в истории выход в плей-офф на чемпионатах Европы и итоговое место в восьмерке сильнейших команд континента — об этом мы только мечтали, когда Андрей Шевченко 2016 начинал свою работу во главе национальной команды.

Стратегия и путь развития сборной, выбраны пять лет назад, подтвердили свою правильность замечательным историческим результатом! Считаю, что эту работу нужно продолжить, и рассчитываю на то, что и Андрей Шевченко, и представители его тренерского штаба останутся в структуре УАФ в качестве консультантов и в дальнейшем.

Не исключаю, что приобретя опыт работы в клубе, Андрей Шевченко сможет вернуться на пост главного тренера сборной Украины. А сейчас я хочу пожелать Андрею успехов в тренерской работе!”, — добавил Павелко.

Напомним

Вчера Шевченко объявил о решении завершить выступления во главе сборной. Тренеры Александр Хацкевич и Юрий Семин дали комментарий по поводу решения Шевченко.