В Берлине начато расследование в отношении более 500 ковид-диссидентов

КИЕВ. 3 августа. УНН. Полицией Берлина начато по меньшей мере 503 расследование в отношении участников запрещенных властями акций протеста против антиковидних ограничений и вакцинации от коронавируса, которые прошли 1 августа. 59 из них связаны с обвинением в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов, а 43 - по обвинению в нападении на них. Сообщение полиции об этом обнародован вечером в понедельник, 2 августа, в Берлине, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

В целом полицией были задержаны без малого 1000 человек. Более 60 процентов из них прибыли на несанкционированные акции в столицу Германии из других федеральных земель. Неоднократные нападения на сотрудников полиции со стороны ковид-диссидентов осуществлены в разных районах Берлина, утверждают городские власти. В результате более 60 полицейских получили ранения — в том числе, серьезные.

Напомним

После запрета нескольких демонстраций, организованных движением Querdenker (“Думающие нестандартно”), в воскресенье, 1 августа, около 2 тысяч человек собрались в районе Шарлоттенбург, после чего начались конфликты с полицией. Затем демонстранты начали шествие по улицам немецкой столицы, игнорируя призывы полиции и заграждения.