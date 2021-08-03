В Берлине начато расследование в отношении более 500 ковид-диссидентов
КИЕВ. 3 августа. УНН. Полицией Берлина начато по меньшей мере 503 расследование в отношении участников запрещенных властями акций протеста против антиковидних ограничений и вакцинации от коронавируса, которые прошли 1 августа. 59 из них связаны с обвинением в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов, а 43 - по обвинению в нападении на них. Сообщение полиции об этом обнародован вечером в понедельник, 2 августа, в Берлине, передает УНН со ссылкой на DW.
Детали
В целом полицией были задержаны без малого 1000 человек. Более 60 процентов из них прибыли на несанкционированные акции в столицу Германии из других федеральных земель. Неоднократные нападения на сотрудников полиции со стороны ковид-диссидентов осуществлены в разных районах Берлина, утверждают городские власти. В результате более 60 полицейских получили ранения — в том числе, серьезные.
Напомним
После запрета нескольких демонстраций, организованных движением Querdenker (“Думающие нестандартно”), в воскресенье, 1 августа, около 2 тысяч человек собрались в районе Шарлоттенбург, после чего начались конфликты с полицией. Затем демонстранты начали шествие по улицам немецкой столицы, игнорируя призывы полиции и заграждения.
Что предшествовало
Ранее во Франции вспыхнули протесты против обязательной вакцинации от коронавируса медицинских работников, которую предложил лидер страны Эмманюэль Макрон. Всего к протестам 17 июля по всей стране присоединились 114 тыс. человек. В Париже прошли три митинга. В них, по данным полиции, приняли участие не менее 18 тыс. человек.