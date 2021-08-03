Ученые сообщили о новой опасности после перенесенного COVID-19

КИЕВ. 3 августа. УНН. Ученые из шведского Университета Умео обнаружили, что в первые две недели после COVID-19 значительно увеличивается риск сердечного приступа и ишемического инсульта, сообщается в научной статье журнала Lancet, передает УНН.

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“В нашем исследовании мы определили, что COVID-19 является независимым фактором риска ишемического инсульта и острого инфаркта миокарда”, — говорится в сообщении.

Детали

Всего в исследовании приняли участие более 86 тыс. человек, что является самым крупным исследованиям в мире о связи коронавируса с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ученые сравнивали частоту инфаркта миокарда и инсульта у пациентов с COVID-19 с частотой нарушений сердечно-сосудистой системы у людей из контрольной группы (348 тыс. человек) в период с 1 февраля по 14 сентября 2020 года.

Оказалось, что COVID-19 увеличивал риск острого инфаркта миокарда и инсульта в первые две недели после заболевания примерно в три раза. Эта зависимость сохранялась даже с учетом таких факторов, как сопутствующие заболевания, возраст, пол и социально-экономические факторы.

Напомним

Ранее ученые назвали факторы, способствующие появлению новых штаммов COVID-19.

В частности, британские ученые спрогнозировали, что кампании по вакцинации от COVID-19 продлится еще “долгие годы”.

Те же ученые из Британии описали ряд возможных сценариев развития мутаций коронавируса, один из которых предусматривает, что смертность нового потенциального штамма может составить 35%.